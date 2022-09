Die ersten 50 Mercedes-Benz e-Actros Long Haul sind bestellt

Die Hegelmann Group will 50 Mercedes-Benz e-Actros Long Haul kaufen. Das Familienunternehmen aus Bruchsal unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung. Nach der Vorstellung auf der IAA Transportation in Hannover wird der batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw noch in diesem Jahr erstmals auf öffentlichen Straßen getestet. Für 2023 ist dann die Kundenerprobung mit seriennahen Prototypen vorgesehen. In diesem Zusammenhang wurden bereits Absichtserklärungen mit Amazon und Rhenus unterzeichnet.

Der e-Actros Long Haul wird eine Reichweite von über 500 Kilometern und eine Dauerleistung von 400 kW (544 PS) haben. Zusätzlich zur Sattelzugmaschine will Daimler Truck direkt ab Marktstart auch eine Pritschenfahrgestell-Variante produzieren. (aum)