Citroën gestaltet sein Logo neu

Citroën passt zum neunten Mal in seiner 103-jährigen Geschichte das Marken-Logo der Zeit an. Es lehnt sich wieder etwas stärker an das ursprüngliche Firmenemblem mit den beiden Getriebe-Winkelzahnrädern an und zeichnet sich durch ein markantes vertikales Oval aus. Es vereinfacht auch die digitale Darstellung und die Verwendung im Fahrzeuginneren. Begleitet wird das neue Logo von einer neuen Markenidentität unter dem Motto „Nothing Moves Us Like Citroën“. (aum)