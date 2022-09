Land Rover taucht den Defender in Grasmere Green

Tradition wird in Großbritannien bekanntermaßen großgeschrieben: Land Rover feiert den 75. Geburtstag seiner Automobilikone Defender mit einem Sondermodell. Die in exklusivem Grasmere Green lackierte „75th Limited Edition“ ist als Defender 90 und Defender 110 mit zwei verschiedenen Motorisierungen als P400 und D300 erhältlich. Das Jubiläumsmodell zeichnet sich außerdem unter anderem durch 20-Zoll-Leichtmetallräder in gleicher Farbe samt passenden Radnabenkappen, „75 Years“-Schriftzug, Stoßfänger in Ceres Silver und dunkel getönten Scheiben ab der B-Säule aus.

Die Farbgebung setzt sich im Innenraum fort. So ist der Querträger in Grasmere Green pulverbeschichtet und gebürstet, während sich eine entsprechende „75 Years“-Lasergravur an der Außenseite am Amaturenbrett-Querträger befindet. Die Sitze Resist-Bezüge in Ebony, und der Wählhebel in der Mittelkonsole eine Oberfläche in Robustec. Zur Ausstattung gehören außerdem 3-D-Suround-Kamerasystem, Matrix-LED-Scheinwerfer und ein konfigurierbares Terrain-Response-Allradsystem.



Das Sondermodell kann ab sofort zu Preisen ab 108.700 Euro konfiguriert werden (www.landrover.de/vehicles/defender). Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist in der ersten Hälfte des nächsten Jahres vorgesehen.



Gefeiert wird der 75. Geburtstag des berühmten Urahns, der am 30. April 1948 seine Premiere auf der Amsterdam Motor Show gefeiert hat, auch in der Lifestyle-Kollektion der Marke. Zum Angebot gehören beispielsweise eine minimalistich gehaltene Uhr mit zwei Armbändern, ein Rucksack und Bekleidung mit „75 Years“-Schriftzug und exklusiven Details. Die Artikel sind bereits im Land-Rover-Shop erhältlich. (aum)