Carbon-Pedelec für unter 2200 Euro

IO Emobility bringt mit dem Blade One ein günstiges Pedelec mit Carbon-Rahmen und Fünf-Speichen-Alufelgen auf den Markt. Das elektrisch unterstützte City-Rad wiegt lediglich 19 Kilogramm und verfügt über einen 250-Watt-Heckantrieb. Die Nabe passt die Übersetzung automatisch an die pedalkraft an. Der entnehmbare und in den Rahmen integrierte Akku erlaubt laut Hersteller Reichweiten von bis zu 110 Kilometern. Es gibt fünf Unterstützungsstufen und ein voll in den Lenker integriertes LCD-Display inklusive Ladeport für ein Smartphone. Front- und Rücklicht sind an Bord, Schutzbleche können herstellerseitig dazugekauft werden.

Das IO Emobility Blade One ist in Weiß und in Schwarz erhältlich und kostet 2199 Euro. Vorbesteller zahlen 300 Euro weniger. (aum)