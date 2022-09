Hannover 2022: Von Lkw bis Lastenrad

Die erste IAA Transportation neuer Art endete am Sonntag – wie der Verband der Automobilhersteller (VDA) als Veranstalter meldet – überaus erfolgreich. Nach der Corona-Pause sollte die neue Messe die Tradition der IAA-Nutzfahrzeuge wieder aufnehmen und zu einer Veranstaltung ausbauen, die die gesamte Bandbreite des Transports und der Logistik abbildet. Der VDA erklärt heute, es sei gelungen, die Position der Ausstellung als weltweit größte Plattform für die Transport- und Logistikbranche zu stärken.

1402 Aussteller aus 42 Ländern und insgesamt 230 nationale und internationale Redner waren auf der IAA Transportation vertreten und haben im Zeitraum vom 20. bis 25. September auf dem Messegelände in Hannover ihre Innovationen, Entwicklungen und Konzepte für die klimaneutrale Mobilität von morgen präsentiert. „Wir zeigen jetzt die ganze Bandbreite der Logistik, von Lkw bis Lastenrad, von Lieferwagen bis Paketdrohne. Dieser Mut hat sich ausgezahlt, der große Zuspruch der Aussteller und Besucher zeigt, wie richtig dieser neue Ansatz ist“, kommentierte VDA-Präsidentin Hildegard Müller die Veranstaltung.



Die Besucher bewerteten die IAA Transportation mit ihrem neuen Konzept weit überwiegend sehr positiv. Vor allem die Möglichkeit, Neuheiten selbst auszuprobieren fand hohen Zuspruch. Die nächste IAA Transportation findet vom 17. bis 22. September 2024 in Hannover statt (Pressetag am 16. September). (aum)