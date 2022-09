Porsche verkleinert Präsidium des Aufsichtsrats

Im Vorfeld des geplanten Börsengangs hat Porsche seinen Aufsichtsrat neu aufgestellt. Neben der Einrichtung von notwendigen neuen Ausschüssen wird das Präsidium um zwei auf sechs Mitglieder verkleinert. Künftig gehören dem Aufsichtsrat auch Micaela le Divelec Lemmi, Melissa Di Donato Roos und Hauke Stars auf der Anteilseignerseite an. Verlassen haben das Gremium Hans-Peter Porsche und Thomas Schmall sowie bereits Ende Januar Hiltrud Werner.

Arno Antlitz und Hauke Stars erhalten darüber hinaus einen Sitz im Präsidium des Aufsichtsrats. Weitere Präsidiumsmitglieder neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Wolfgang Porsche sind Jordana Vogiatzi, Harald Buck und Carsten Schumacher.



Hauke Stars ist Mitglied des Volkswagen-Konzernvorstands für den Geschäftsbereich IT und Organisation. Von 2012 bis 2020 war er Vorstandsmitglied der Deutschen Börse. Zudem gehört sie verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten an.



Micaela le Divelec Lemmi war bis vor kurzem CEO des italienischen Luxus-Labels Salvatore Ferragamo, davor saß die Italienerin im Vorstand von Gucci. Auch sie sitzt in verschiedenen weiteren Aufsichtsräten, unter anderem als Non-Executive Director dem Board des Kaffeemaschinen-Produzenten De Longhi.



Melissa Di Donato Roos ist seit 2019 Chief Executive Officer des deutschen Softwareunternehmens Suse. Die gebürtige US-Amerikanerin hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei internationalen Technologieunternehmen wie IBM, Oracle und SAP inne. (aum)