Seat holt Mark Forster ins Wohnzimmer

Mit einem besonderen Ereignis setzt Seat die digitale Reihe #SEATsounds LIVE fort: Mark Forster – bekannt für Hits wie „Chöre“ und „Au revoir“ – spielt live an einem Ort in Kaiserslautern, an dem er schon mit seiner Schülerband aufgetreten ist. Tickets für das „kleinste Konzert“ seiner Tour waren ausschließlich über ein Gewinnspiel erhältlich. Für alle, die nicht dabei sein können, bringt Seat über Youtube das Konzert des Markenbotschafters ab 20 Uhr als Livestream ins heimische Wohnzimmer. (aum)