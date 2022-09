Lieferanten sollen sich den Nachhaltigkeitszielen anschließen

Jaguar Land Rover hat seine wichtigsten Lieferanten weltweit dazu aufgerufen, sich an seinen Nachhaltigkeitszielen bis 2030 auszurichten. Der britische Automobilhersteller will die Treibhausgasemissionen zunächst um 46 Porzent senken. Bis zum Jahr 2039 sollen alle Arbeitsprozesse und Produkte von Jaguar Land Rover sowie die Lieferkette CO2-neutral sein. Das Lieferantennetzwerk, an das sich diese Aufforderung richtet, umfasst insgesamt mehr als 5000 Unternehmen auf der ganzen Welt. (aum)