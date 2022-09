Hier kommt die „neue globale Ultra-Premium-Elektromarke“

Und wieder schickt ein Hersteller erste Bilder aus der Zukunft, in der Hoffnung, das Publikum könne es gar nicht erwarten, den Neuen zu sehen. Dieses Mal handelt es sich um das SUV der neuen Marke Aehra, von dem der Hersteller verspricht, die ersten Exemplare immerhin schon 2025 auszuliefern. Für einen zweiten Blick in die Zukunft müssen wir allerdings nur bis zum nächsten Monat warten. Dann sollen das endgültige Fahrzeugdesign und der Name enthüllt werden.

Die Spannung steigt, denn nur vier Monate nach ihrer Gründung verspricht die italienische Marke Aehra nicht weniger als die neue globale Ultra-Premium-Elektromarke zu werden. Die ersten Schemen des SUV deuten immerhin ein für ein SUV ungewöhnliches Erscheinungsbild an: radikal niedrige Frontpartie, vergrößerte Kabine, fließendes Profil und ein gestecktes Heck. „Das erste SUV-Modell von Aehra verbindet nahtlos die unverkennbare Eleganz italienischen Designs mit den besten Materialien und der besten Technik, die derzeit zur Verfügung stehen, um einen spürbaren Wandel in der gesamten Customer Journey zu bewirken“, befindet Filippo Perini, Aehra Head of Design.

Nach dem SUV wird die Marke im Februar 2023 eine Limousine vorstellen, deren Auslieferung ebenfalls ab 2025 auf den wichtigsten Märkten beginnen soll, darunter Nordamerika, Europa, China und die Golfstaaten. (aum)