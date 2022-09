Hannover 2022: Der X-Bus bekommt einen kleinen Bruder

Das Göttinger Unternehmen Electric Brands stellt auf der IAA Transportation in Hannover (–25.9.2022) als Weltneuheit den X-Bus S vor. Der kleine Bruder des noch nicht erhältlichen X-Bus ist mit 3,20 Metern 74 Zentimeter kürzer. Die Nutzlast des Elektro-Leichtfahrzeugs mit elektronisch gesteuertem Allrad-, Front- oder Heckantrieb liegt bei ungefähr 750 Kilogramm, das Ladevolumen bei bis zu 1656 Litern. In den Aufbau integrierte Solarmodule erhöhen die Reichweite auf bis zu 120 Kilometer. In Serie gehen soll der kleine Transporter in zwei Jahren.

Nach der bereits vorgestellten Pritschenversion zeigt Electric Brands in Hannover auch eine Variante der 90 km/h schnellen Evetta Cargo nach Vorbild der BMW Isetta mit Aufbau für Liefer- und Kurierdienste. (aum)