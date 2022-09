Als erste Automarke tritt Skoda der virtuellen Plattform Decentraland bei. In dem Metaversum sind über 1,5 Millionen Nutzer registriert. Skoda will dort neue Zielgruppen ansprechen und rückt zunächst das Enyaq iV Coupé in den Blickpunkt. Auf mehr als 120 Flächen der virtuellen Welt im Decentraland kann ein freistehendes digitales 3-D-Modell des Fahrzeugs betrachtet werden. (aum)