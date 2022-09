Peter Maffay und Tabaluga bekommen Verstärkung

Seit 16 Jahren arbeiten Sänger Peter Maffay und Volkswagen mit verschiedenen Aktionen zum Wohl von Kindern zusammen. Heute wurde in der Gläsernen Manfaktur in Dresden ein neues Projekt mit einem neuen Protagonisten vorgestellt. Lucy, ein cleveres Glühwürmchen, wird den beliebten Drachen Tabaluga künftig unterstützen, sich spielerisch dem Umweltschutz zu nähern. In fünf Video-Episoden nehmen die beiden Figuren junge Zuschauer an die Hand, um sie für die Themen Ernährung, Müll, Mobilität, Strom und Wasser und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.

In der ersten Episode auf tabaluga.volkswagen.de lernt Tabaluga von Lucy, wie man mit bewusster Ernährung viel für die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren tun kann. Das Glühwürmchen Lucy, bei dessen Gestaltung Mitarbeiter von Volkswagen maßgeblich beteiligt waren, wird auch in Maffays im Oktober erscheinenden Album „Die Welt ist wunderbar“ eine Hauptrolle spielen. (aum)