Hannover 2022: Renault setzt den Trafic unter Strom

Renault erweitert sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen um den rein elektrischen Trafic E-Tech Electric. Vorgestellt wird der neue Transporter auf der IAA Transportation in Hannover (Publikumstage: 20.–25.9.2022). Der Akku steht mit einer Kapazität von 52 kWh für eine Reichweite von bis zu 240 Kilometern im WLTP-Zyklus. Erhältlich ist der Elektrotransporter in zwei unterschiedlichen Längen und Höhen sowie als Fahrgestell. Das Stauvolumen beträgt je nach Ausführung bis zu 8,9 Kubikmeter. Der Elektromotor leistet 90 kW (122 PS). Renault nennt Anhängelasten bis 750 Kilogramm und eine Zuladung von bis zu 1,1 Tonnen.

Mit dem Showcar Hippie Caviar Motel zeigt Renault außerdem die Studie eines Freizeitfahrzeugs auf Basis der Langversion des Kangoo E-Tech Electric. Die Rücksitzbank lässt sich in ein Bett umbauen. Das Showcar ist außerdem mit einem großen Panoramadach, vielen Staufächern und einer Dachreling für den Transport von Sport- und Freizeitgeräten ausgestattet. Die Reichweite liegt bei 285 Kilometern. (aum)