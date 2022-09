Hannover 2022: Mit der Batterie in den Fernverkehr

Mercedes-Benz stellt auf der IAA Transportation in Hannover (Publikumstage: 20.–25.9.) den e-Actros Long Haul für den Fernverkehr vor. Gezeigt wird der Prototyp des schweren Elektrotrucks zunächst als Sattelzugmaschine, es wird aber auch ein Pritschenfahrgestell geben. Die beiden Motoren in der neuen e-Achse haben eine Dauerleistung von 400 kW (544 PS), in der Spitze sind es über 600 kW (816 PS). Die drei Batteriepakete liefern über 600 kWh Strom und sollen in der Serie an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden können. Die Zellen bestehen aus Lithium-Eisenphosphat.

Erste Prototypen des Mercedes-Benz e-Actros Long Haul durchlaufen bereits Tests und sollen noch in diesem Jahr auch auf öffentlichen Straßen erprobt werden. Im kommenden Jahr werden seriennahe Fahrzeuge dann in die Kundenerprobung gehen. Der Produktionsstart ist für 2024 vorgesehen. In Kooperation mit Kögel entwickelt Daimler Truck zudem einen e-Trailer samt Batterien und elektrisch angetriebener Achse, der Reichweiten von mehr als 800 Kilometer mit dem Lkw ermöglichen soll. (aum)