Die Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

So schnell und tiefgreifend änderte sich die Auto-Welt selten: Musk macht einen Rückzieher bei der Batteriefabrik in Deutschland, so viele Pkw gab es noch nie in Deutschland, der Benzinpreis erreicht Rekordniveau, der Trend geht zum Drittwagen, das Elektroauto bringt es dennoch nur auf 1,3 Prozent Anteil am Pkw-Bestand von 48,5 Millionen und die Politik bewegt sich in entgegengesetzte Richtungen – spannende Zeiten und faszinierende Autos.

361.984 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads zur direkten Information unserer rund 300.000 Leser und als Stoff für die Berichterstattung in den Medien unserer Abnehmer. Ford stellte diese Woche beides: mit dem Mustang das Foto und mit dem Mustang Dark Horse das Video der Woche. (aum)