Manfred Döss wird Audi-Aufsichtsratsvorsitzender

Manfred Döss ist heute zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Audi ernannt worden. Er übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung und tritt die Nachfolge des ehemaligen VW-Konzernchefs Herbert Diess an. Döss wird außerdem Mitglied und Vorsitzender des Präsidiums sowie des Vermittlungsausschusses.

Nach Jurastudium und anschließender Promotion in Mainz begann Manfred Döss seine Karriere in der Rechtsabteilung der mg technologies AG (heutige GEA AG). 2005 wechselte er als Leiter für Recht und Organangelegenheiten Konzern zu RWE. Ab Mai 2013 war der Jurist Leiter Recht und Generalbevollmächtigter der Porsche Holding in Stuttgart. Seit Januar 2016 ist er dort Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich Recht und Integrität. 2016 übernahm er ebenfalls die Leitung des Rechtswesens der Volkswagen AG in Wolfsburg, bevor er im Februar dieses Jahres zum Vorstand für Integrität und Recht der Volkswagen AG berufen wurde. Am 2. September 2022 wurde Manfred Döss in den Audi-Aufsichtsrat gewählt. (aum)