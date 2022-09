Ab Herbst soll die Sonne über Lightyear strahlen

Mariella de Koning wird Vice President of Sales and Customer Support bei Lightyear, dem Entwickler des ersten Solarautos, dessen Produktion in diesem Herbst anlaufen soll. De Koning soll den Ausbau der kommerziellen Organisation und die internationale Markteinführung von Produkten und Dienstleistungen bei Lightyear vorantreiben. Sie berichtet an Lex Hoefsloot, den CEO und Mitbegründer von Lightyear. (aum)