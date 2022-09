Neubesetzungen im VW-Markenvorstand

Thomas Ulbrich wird bei der Marke VW Vorstand des neu geschaffenen Ressorts New Mobility, das die Elektro--Baureihen und die Softwareentwicklung im Pkw-Bereich zusammenfasst. Kai Grünitz, bisher Entwicklungschef Volkswagen Nutzfahrzeuge, folgt Ulbrich als Markenvorstand Technische Entwicklung (TE).

Weitere Veränderungen betreffen das Finanzressort. Patrik Andreas Mayer, aktuell Chief Financial Officer bei Volkswagen Group Russia, wird Finanzvorstand von Volkswagen Pkw. Er folgt Alexander Seitz, der als Executive Chairman die Gesamtverantwortung für die Volkswagen Group South American Region übernimmt. Er folgt dort auf Pablo Di Si, der seit dem 1. September Präsident und CEO der Volkswagen Group of America und Volkswagen North American Region ist.



Thomas Ulbrich studierte an der Fachhochschule Hamburg Fahrzeugbau. 1992 begann der Diplom-Ingenieur seine berufliche Laufbahn in der Werkslogistik Wolfsburg und übernahm dort 1995 Aufgaben in leitender Funktion. 1996 übernahm Ulbrich die Leitung der Logistik bei der FAW- Volkswagen im chinesischen Changchun. Zwei Jahre später wurde ihm die Verantwortung für die Montage „Segment II“ im Werk Wolfsburg übertragen. Ab 1999 leitete Ulbrich die Logistik im Werk Emden. Von 2001 bis 2008 war er bei der AUTO 5000 GmbH in Wolfsburg technischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. 2008 wurde er zum Produktionsvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover ernannt. 2010 wechselte Ulbrich als Technical Executive Vice President zu SAIC Volkswagen nach China. Er leitete dort die Entwicklung sowie die Produktion und Logistik an insgesamt fünf Standorten. Von April 2014 bis Januar 2018 verantwortete Ulbrich als Mitglied des Markenvorstands Volkswagen den Geschäftsbereich „Produktion und Logistik“. Danach wurde er für das Vorstandsressort „E-Mobilität“ berufen. Seit Februar 2021 ist er Markenvorstand für den Bereich Technische Entwicklung von Volkswagen Pkw.



Kai Grünitz ist diplomierter Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur. Er arbeitet seit knapp 26 Jahren im Konzern. Nach seiner Vorstandsassistenz in der Entwicklung von Skoda kam er 2012 zu Volkswagen Nutzfahrzeuge und verantwortete die Unternehmensplanung. 2014 übernahm er die Leitung Mechatronische Fahrwerksysteme und später weitere Posten in der Nutzfahrzeugentwicklung. Ab 2020 arbeitete Kai Grünitz als CTO „Autonomous Vehicle & T7“ und wurde im November 2020 gesamtverantwortlicher Technischer Leiter bei VWN.



Patrik Andreas Mayer begann seine Karriere im VW-Konzern 1997 als Internationaler Trainee in Wolfsburg. 2001 wurde er Leiter des Bereichs Investment Controlling bei Volkswagen Pkw. Es folgten zahlreiche Führungspositionen im Konzern auch im Ausland. 2014 wurde ihm die Verantwortung für das Controlling des Komponenten-Werks Kassel übertragen, bevor er 2016 als Chief Financial Officer in den Vorstand der Volkswagen Group Russia berufen wurde. Mayer studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen am KIT (Karlsruher Institut für Technologie), der Coventry University und der École Nationale Supérieure d‘Arts et Métiers in Paris und verfügt über einen Master of Business Administration des Henley Management College in Großbritannien.



Alexander Seitz begann nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Revisions- und Treuhandwesen sowie Handelsrecht und seinem Abschluss mit einem Master of Business Administration seine berufliche Laufbahn bei der damaligen Daimler-Benz AG. Dort übernahm er verschiedene Aufgaben in den Bereichen Bilanzierung, Controlling und Einkauf und war ab 1995 für Mercedes-Benz do Brasil tätig. Ab 2000 übernahm er verschiedene Einkaufsfunktionen bei Daimler-Chrysler in Detroit. 2005 trat Alexander Seitz dann in die Volkswagen AG ein und leitete in Wolfsburg die konzernweite Beschaffung unter anderem im Bereich Antriebe. 2008 kehrte der Manager nach Brasilien zurück und wurde Mitglied der Geschäftsführung von Volkswagen do Brasil. 2013 wurde Alexander Seitz zum First Vice President & Commercial Executive Vice President der SAIC Volkswagen Automotive in Shanghai berufen. 2017 wurde er Finanz- und IT-Vorstand bei Aud. Ab 2019 war er im Vorstand für Finanzen, China und Recht zuständig, ehe er im März 2020 in den Vorstand der Marke Volkswagen Pkw mit Verantwortung für den Finanzbereich wechselte. (aum)