Honda bringt E- und Flexfuel-Motorräder

Nun springt auch der weltgrößte Motorradhersteller auf den Elektro-Zug auf. Honda hat angekündigt, bereits in den kommenden drei Jahren mehr als zehn elektrisch betriebene Modelle auf den Markt zu bringen. Dazu gehören zum Beispiel auch „Business Bikes“, etwas für die Post. Privat sollen sowohl Pendler als auch Hobbyfahrer angesprochen werden.

Erklärtes Ziel sind jährlich eine Million Einheiten innerhalb der nächsten fünf Jahre und 3,5 Millionen Fahrzeuge – das entspricht 15 Prozent des Gesamtabsatzes – bis Jahr 2030. Geplant ist auch – in einem Konsortium mit Yamaha, KTM und Piaggio – der Einsatz standardisierter Austauschbatterien. In Schwellenländern will Honda zudem verstärkt auf Flexfuel-Motoren setzen, die ab Mitte des Jahrzehnts mit bis zu 100 Prozent Ethanol arbeiten. (aum)