1000 Läufer durchqueren das Opel-Werksgelände

Nach zweijähriger Corona-Pause fand gestern in Rüsselsheim erstmals wieder der Opel-Firmenlauf statt. Rund 1000 Teilnehmer – darunter knapp 170 Teams von Opel und Stellantis sowie über 80 Teams aus weiteren 33 Unternehmen – gingen auf die 5,7 Kilometer lange Strecke. Sie führte durch die Innenstadt und über Teile des Opel-Werksgeländes sowie am Main entlang.

Jedes Team bestand aus vier Läufern. Pünktlich machte auch der Regen eine Pause. Die schnellste Damentruppe die „Coba BSG Damen“, ging nach insgesamt 2:04:40 Stunden durchs Ziel (berechnet aus der Summe der vier Läuferinnen). Sie erhielten als Preis eine Entspannungsmassage. Bei den Männern setzte sich das „Physioteam 2“ in einer Gesamtzeit von 1:29:27 Stunde an die Spitze und nahm als Gewinn jeweils eine von Erfolgscoach und Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp handsignierte Kappe mit nach Hause. Bei den Mixed-Mannschaften setzten sich die „Opel Special Runner“ mit 01:43:09 Stunde an die Spitze. Sie können künftig mit kabellosen Ear-Buds ihre Runden laufen. „Die alten Schweißfüße“ waren mit zusammen 263 Lebensjahren das älteste Team auf der Strecke und wurde mit einem Restaurantbesuch in den Opelvillen belohnt. (aum)