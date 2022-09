Paris 2022: Der R 4 kehrt zurück

Als einer der ersten hat Renault Neuheiten für den Pariser Autosalon in der dritten Oktober-Woche angekündigt. So soll der R 4 in moderner Form wieder auferstehen, nachdem bereits vor einiger Zeit der vollelektrische R 5 Prototype vorgestellt wurde. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „50 Jahre Renault 5“ zeigt der französische Automobilhersteller außerdem ein sportliches Showcar. Als Serienmodell wird auch der neue der Kangoo E-Tech gezeigt. Bei der Sportwagentochter Alpine präsentiert eine Studie, das für die künftige Produktstrategie steht.

Dacia hat in diesem Jahr gerade erst mit dem Jogger eine Neuheit auf den Markt gebracht und nutzt Paris als Bühne für den Abschluss seiner neuen visuellen Markenidentität. Darüberhinaus zeigt das Joint Venture Hyvia seine Renault-Transporter mit Brennstoffzelle, und die Mobilitätstochter Mobilize stellt ebenfalls ihr Portfolio vor. (aum)