Den Geburtstags-Corsa gibt es nur im Auto-Abo

Opel feiert 40 Jahre Corsa mit einer Geburtstagsedition des in diesem Jahr bislang meistverkauften Kleinwagens in Deutschland. Das Sondermodell „Corsa 40“ ist analog zum Premierenjahr der Baureihe europaweit auf 1982 Einheiten limitiert. Angeboten wird der Geburtstags-Corsa ausschließlich digital im Auto-Abo (opel-auto-abo.free2move.com). Der Verbrenner ist ab sofort erhältlich, die Bestellungen für den Corsa-e „Corsa 40“ werden am 14. September, freigeschaltet. Das Abo startet bei 369 Euro (ab 499 Euro für den Corsa-e).

Zum Leistungsumfang zählen Inspektion, Wartung und Verschleißteile genauso wie Steuern und Versicherungen. Darüber hinaus ist ein kompletter Satz Winterreifen mit enthalten. Interessierte Kunden können zwischen sechs und zwölf Monaten Laufzeit und einer Fahrleistung von 1000 bis 3000 Kilometer pro Monat wählen. Die Zulassungsformalitäten übernimmt der Opel-Vertragshändler.



Der „Corsa 40“ ist in der neuen Farbe „Rekord Rot“ lackiert, die an den Corsa A von 1982 erinnert. Einen Kontrast bilden das schwarze Dach und weitere schwarze Applikationen sowie die hochglanzschwarzen 17-Zoll-Leichtmetallräder mit mattgrauen Einsätzen. Innen erinnert das Streifen-Karo-Muster der Sitzbezüge ebenfalls an die erste Modellgeneration. Jeder „Corsa 40“ erhält zudem auf der Beifahrerseite seine individuelle Nummerierung von 0001 bis 1982. (aum)