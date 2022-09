Finn will 12.600 Sono Sion abnehmen

Der Münchener Auto-Abonnement-Anbieter Finn hat eine Absichtserklärung bei Sono Motors über den Kauf weiterer Sion unterzeichnet. Nach der ersten, unverbindlichen Reservierung von 5500 der noch nicht lieferbaren Solarautos im Jahr 2020 will das Unternehmen nun insgesamt 12.600 Fahrzeuge abnehmen. Der Produktionsstart des Sion ist immer wieder verschoben worden und aktuell für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Für 2024 sind dann zunächst 100 Stück für Finn vorgesehen. Danach sollen pro Jahr jeweils 2500 Fahrzeuge ausgeliefert werden, bis die Gesamtzahl von 12.600 erreicht ist. Eine finale Vereinbarung soll im kommenden Jahr getroffen werden.

Nach eigenen Angaben hat Sono über 20.000 direkte Kundenreservierungen mit einer durchschnittlichen Anzahlung von rund 2000 Euro netto vorliegen. Der voraussichtliche Nettoverkaufspreis des Sion wird nach derzeitigem Stand bei rund 25.150 Euro. Ursprünglich war einmal ein Preis von 16.000 Euro plus Batterie angestrebt worden, in Serie gehen sollte der 4,10 Meter lange Fünftürer bereits Ende 2019.



Um die Wartezeit bis zur Auslieferung zu verkürzen, bietet Finn allen Kunden, die den Sion vorbestellt haben, einen einmaligen Rabatt von 500 Euro für ein Auto-Abo auf seiner Plattform an. (aum)