Nachnutzung für Ford-Werk Saarlouis gesucht

Nachdem Ford verkündet hat, ab 2025 in Saarlouis keine Autos mehr zu bauen, soll an einer Nachnutzung gearbeitet werden, die auch der Belegschaft eine Perspektive geben soll. Der Automobilhersteller hat sich mit dem Land auf Eckpunkte für den Einstieg potenzieller Investoren verständigt. „Der Standort in Saarlouis ist hochattraktiv“, glaubt Saarlands Wirtschafstminister Jürgen Barke an eine zukunftsträchtige Neuansiedlung nach dem Ende der Fahrzeugfertigung. Ford hofft, für möglichst viele Arbeiter eine Anschlussbeschäftigung zu schaffen und will dem Land auch das Recht zum Erwerb des Werks einräumen. (aum)