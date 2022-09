Vinfast zeigt sich auf der IFA

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller Vinfast hat auf der heute endenden Internationalen Funkausstellung in Berlin seine für die Markteinführung vorgesehenen Modelle VF 8 und VF 9 präsentiert. Sie sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Fahrzeuge sind jeweils in einer „Eco“- und „Plus“-Variante mit unterschiedlichen Akkukapazitäten verfügbar. Beim VF 8 hat der Kunde die Wahl zwischen einer 82 kWh oder einer 87,7 kWh großen Batterie. Der VF 9 hat 95 kWh beziehungsweise 123 kWh große Batterien. Der Kunde kann zwischen Batteriemiete und Batteriekauf wählen.

Der Hersteller bekräftigte auf der IFA seine Pläne, bis Ende nächsten Jahres zu den 25 Vinfast-Stores in Deutschland weitere 25 Stores in Frankreich und den Niederlanden zu eröffnen. (aum/ls)