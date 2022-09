Lexus fährt beim Film vor

Zum sechsten Mal in Folge stellt Lexus den Shuttleservice der Internationalen Filmfestspiele in Venedig (–10.9.2022). Bei der Eröffnungsfeier in dieser Woche fuhren Stars wie Catherine Deneuve, Julianne Moore, Regé-Jean Page, Rocio Morales und Tessa Thompson am Lido vor. Neben dem neuen RX als offiziellem Fahrzeug des Festivals bringen weitere Modelle der Marke VIP-Gäste, Schauspieler, Regisseure und Offizielle zum roten Teppich, darunter der vollelektrische Crossover UX 300e. Auch das luxuriöse LC Cabriolet findet bei der 79. „Biennale di Venezia“ den passenden Rahmen. (aum)