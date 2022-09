CF Moto bleibt am Ball

CF Moto bleibt nach 650er, 700er und 800er am Ball und hat ein weiteres Modell für Europa angekündigt: die erst im April in China vorgestellte 450 SR. Die Supersportlerin der unteren Mittelklasse folgt optisch der vor zwei Jahren vorgestellten Studie CR-21. Der 450-Kubik-Reihenzweizylinder arbeitet mit 270 Grad Zündabstand und wird in Deutschland aller Voraussicht nach mit 48 PS (35 kW) angeboten. Das 17-Zoll-Vorderrad wird in einer Upside-down-Gabel geführt, die Schwinge von einem Monoshock abgestützt. Die Vollverkleidung trägt Winglets und Sturzpads, die vorderen Blinker sind in die Spiegel integriert. Das Cockpit besteht aus einem 12,7 Zentimeter großen TFT-Display, das auch Schalt- und Navigationshinweise gibt.

Die Markteinführung der CF Moto 450 SR ist für das Frühjahr geplant, der Preis noch offen. (aum)