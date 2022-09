Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Sekt oder Selters? In Kalifornien ließen sich die Freunde außergewöhnlicher und teurer Autos bei der Monterey Car Week die Stimmung nicht vermiesen, währen das California Air Ressources Board (CARB) ein Verbrennerverbot verkündete. Das CARB wollte schon in den 90ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Zero Emission Vehicle, am liebsten mit Batterie an Bord, durchsetzen und mussten zurückziehen, weil die Welt noch nicht so weit war. Ist sie es heute? An der Antwort der Frage haben unsere Autoren auch diese Woche wieder gearbeitet.

1. Caravan-Salon 2022: NEXSD mit der Leichtigkeit des Seins

2. Fahrbericht BMW X7: Mit Luxus-Gesicht und neuem V8

3. Die Physik fährt immer mit: Elektroautos mit Risiken

4. Edles Blech in Monterey: Die Dollars saßen locker

5. Caravan-Salon 2022: VW erhöht den Reisekomfort

6. Alte Fotos eines modernen Frontlenkers aufgetaucht

7. Steering Summit Frankfurt: Weniger ist mehr

8. Kalifornien will Verbrenner ab 2035 verbannen

9. Caravan-Salon 2022: Hymer Venture S – die vielen Ideen haben ihren Preis

250.397 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und an unsere Abnehmer in Print- und Internet-Medien aus. Bei den Fotos war das von der leichtgewichtigen Reisemobilstudie NEXSD One auf Platz 1, bei den Videos eines zu 25 Jahre Honda Civic Type R. (aum)