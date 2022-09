Triumph legt um 13 Prozent zu

Triumph hat das Geschäftsjahr 2021/22 in Deutschland und Österreich mit einem deutlichen Absatzplus abgeschlossen. In Deutschland wurden von Juli 2021 bis 30. Juni dieses Jahres 6759 Motorräder der Marke neu zugelassen. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 14 Prozent, in Österreich bedeuten 714 Kundenauslieferungen ein Wachstum von rund zwölf Prozent – macht unterm Strich 13 Prozent. Den Umsatz steigerte der in Hessen beheimatete Importeur auf beiden Märkten um über 16 Prozent. Parallel dazu baut Triumph das Händlernetz aus. (aum)