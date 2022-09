Tanken Ende August am teuersten

Am 31. August 2022 war mit 1,792 Euro für den Liter Super E10 und 2,086 Euro je Liter Diesel der teuerste Tanktag im Monat. Die Autofahrer mussten am 12. des Monats mit 1,691 Euro je Liter E10 am wenigsten bezahlen. Diesel war am 10. August mit 1,884 Euro je Liter am günstigsten.

Der deutliche Anstieg von rund 10 Cent bei Super E10 und von gut 20 Cent bei Diesel vom günstigsten auf den teuersten Tag im August dürfte auch mit dem Auslaufen der steuerlichen Vergünstigungen auf Sprit zusammenhängen.



Autofahrer mussten im Durchschnitt im August für einen Liter Super E10 1,729 Euro je Liter bezahlen, damit lag der Preis trotz der Anstiege in der zweiten Monatshälfte um 6,6 Cent unter dem Juli-Preis (1,795). Dieselfahrer mussten im Schnitt 1,959 Euro bezahlen und damit 0,3 Cent mehr als im Vormonat. (aum)