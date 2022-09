Jeder zweite Käufer entschied sich bisher für den Wildtrak

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Exemplare der von Ford Performance entwickelten Ranger-Top-Version Raptor ausgeliefert werden. Im Frühjahr 2023 sollen dann auch die beiden zahmeren Varianten des Pick-ups folgen, jeweils mit Doppelkabine (4 Türen, 5 Sitzplätze). Die Preisliste beginnt für den Ford Ranger Limited mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe bei 52.467 Euro, für den Wildtrak mit Sechs--Gang-Automatik bei 56.513 Euro. Die Bestellbücher sind geöffnet.

53,2 Prozent aller in Deutschland verkauften Ranger der noch aktuellen Generation hat Ford bislang in der Wildtrak-Ausstattungsversion verkauft. 13,3 Prozent entfielen auf die Limited-Variante, während sich 16,7 Prozent der Kunden für das Topmodell Raptor entschieden haben. Die übrigen Neuzulassungen verteilen sich auf die XL- und XLT-Ausführungen (zusammen ca. 16,9 Prozent). Das zeigt: Es gibt hierzulande eine signifikante Nachfrage nach komfort-orientierten Pick-ups, die als geländegängige Arbeitsgeräte ebenso taugen wie für die aktive Freizeitgestaltung. Dabei spielt auch die besondere Eignung als Zugfahrzeug eine Rolle: Alle Versionen dürfen bis zu 3,5 Tonnen schwere Anhänger an den Haken nehmen. (aum)