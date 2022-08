Toyota beteiligt sich am Bau der A-Arena

Gemeinsam mit seiner Tochterfirma Toyota Fudosan fördert Toyota den Bau der neuen „A-Arena“ in Tokio. Die Sportanlage wird ab 2025 unter anderem die Heimspielstätte des Basketballteams Alvark Tokyo sein. Darüber hinaus werden dort weitere Hallensportarten wie Volleyball und Tischtennis sowie Para- und E-Sportarten ausgetragen. So soll auch Wettbewerben mit geringerem Bekanntheitsgrad eine größere Bühne bereitet werden.

Der Neubau auf dem rund 27.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Toyota-Showrooms Mega Web in Tokio bietet Platz für 10.000 Zuschauer. Neben neuesten Mobilitätstechnologien plant der Automobilkonzern den Einsatz modernster Technik, um den Besuchern ein einzigartiges Sporterlebnis zu bieten. In den zwei Außenparks rund um die Arena steht außerdem das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Durch Maßnahmen wie Abfallvermeidung strebt Toyota die Zertifizierung „LEED“ (Leadership in Energy and Environmental Design) an, ein Novum für eine japanische Sportstätte. (aum)