Schaeffler baut Werk in Bühl aus

Auf einem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück am Hauptsitz der Sparte Automotive Technologies in Bühl entsteht ein neues Kompetenzzentrum für die elektrifizierte Mobilität. In den Bau investiert das Unternehmen rund 50 Millionen Euro. Die Bauarbeiten beginnen im September 2022. Im Herbst 2024 sollen die Gebäude fertig sein.

Im Jahr 2021 hatte Schaeffler mehr als eine Milliarde Euro mit elektrifizierten Antrieben umgesetzt. Außerdem akquirierte das Unternehmen 2021 weltweit Elektromobilitäts-Projekte im Wert von 3,2 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2022 kamen weitere Aufträge in Höhe von ebenfalls 3,2 Milliarden Euro dazu. Damit erreichte Schaeffler sein Ziel für das Gesamtjahr 2022 bereits im ersten Halbjahr. (aum)