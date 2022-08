Vorschau: Mazda bleibt dem Diesel treu und Land Rover zieht um

Mazda traut sich was: Während andere Hersteller nicht schnell genug aus der Verbrenner-Technologie aussteigen können, kann das neue SUV-Flaggschiff CX-60 ab Ende August auch mit einem nagelneuen Sechszylinder-Diesel geordert werden, der allerdings erst Anfang nächsten Jahres ausgeliefert wird. Bis dahin kommen die Japaner dem politischen Zeitgeist – und unserem Autor Frank Wald – mit ihrem ersten Plug-in-Hybrid-Antrieb in Europa entgegen. Jens Meiners stellt den umfassend überarbeiteten BMW X7 vor.

Es ist der größte offizielle Offroad-Abenteuerspielplatz Deutschlands: Das Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf ist seit mehr als 25 Jahren in Betrieb. Im vergangenen Jahr wurde unweit des alten Standorts ein neues, größeres Areal errichtet, auf dem alle Modellreihen der britischen Offroad-Markenikone in freier Wildbahn erprobt und erlebt werden können. Wir waren bei der offiziellen Eröffnung dabei.



Mit der Studie Vision 7S zeigt Skoda, wohin das Design der Marke steuert. Welche Richtung das Unternehmen sonst noch einschlägt, wird Guido Borck berichten.



Vor dem Hintergrund von Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt hat der ADAC seine Mitglieder zu ihrem Mobilitätsverhalten in den vergangenen drei Monaten befragt. Wir stellen die Ergebnisse vor.



