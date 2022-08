Caravan-Salon 2022: VW erhöht den Reisekomfort

Volkswagen hat den Umfang seiner Camping-App „California on Tour“ erweitert. Das Update 3.0 ermöglicht jetzt zum Beispiel, direkt über die App Stellplätze bei der beliebten Plattform Hinterland.camp zu buchen. Darunter finden sich Stellplätze in Alleinlage, die ausschließlich für Reisemobile auf VW-Basis buchbar sind.

Ein weiteres neues Feature der App ist demnächst für den California 6.1 Ocean verfügbar, das Volkswagen Nutzfahrzeuge auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (–4.9.2022) vorstellt. Mit der Funktion „California Fernsteuerung“ wird der Camper-Van zum „Smart Home“ auf vier Rädern. Neben dem Abrufen der Statusinformationen über die Füllstände von Frisch- und Abwassertank sowie den Ladezustand der Bordbatterie können etwa die Innenbeleuchtung, die Kühlbox, der Campingmodus sowie das Aufstelldach gesteuert werden.



Zur neuen Saison wurde außerdem das Material des Zeltstoffes bei California Ocean und California Beach überarbeitet. Es besteht nun zur besseren Wärme- und Geräuschdämmung aus mehreren Lagen. Zudem wurde die Wasserbeständigkeit erhöht. Optional kann der neue Faltenbalg zwecks Anpassung an das Inter- und Exterieur innen und außen in unterschiedlichen Farben bestellt werden. (aum)