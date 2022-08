Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Dieser Sommer hat viele Freunde unter den Motorradfahrern, die die Sonne genießen, solange die Ampel nicht zu schweißtreibenden Pausen zwingt. Anderen scheinen Hitze, Dürre, lückenhafte Lieferketten, Halbleiterknappheit, Inflation und Kriegsgetöse eher auf die Stimmung zu schlagen. So tief war das Sommerloch schon lange nicht mehr. Auch die Autowelt hält den Atem an und wartet ab.

1. Praxistest Hyosung GV 125 S Aquila: Ausnahmeerscheinung

2. Wortklauberei (35): Wie nachhaltig ist die Elektromobilität?

3. VW Golf R „20 Years“ ist noch einmal vier Sekunden schneller

4. Monterey 2022: Nur zum Angucken

5. Dodge Charger Daytona SRT Concept: Die Elektromobilität wird laut

6. Vorstellung BYD: Atto 3, Han und Tang kommen nach Europa

7. Alte Fotos eines modernen Frontlenkers aufgetaucht

8. Toyota erprobt Wasserstoff im Rallye-Sport

9. Ford garantiert die PHEV-Prämie auch bei Zulassung in 2023

10. Ratgeber: Was gilt für E-Scooterfahrer?



230.086 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an und unsere Leser und an die Kollegen in den Medien aus. Bei den Fotos war in dieser Woche das vom Aston Martin V12 Vantage Roadster am erfolgreichsten, bei den Videos das vom VW Golf R „20 Years“ auf der Nordschleife des Nürburgrings. (aum)