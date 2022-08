Porsche Taycan soll barrierefreies Wandern erleichtern

Die zweite Station ist erreicht. Nach dem Start von „Join the Porsche Ride“ im Juni in Lepizig hat der Porsche Taycan als Botschafter für Innovation und Nachhaltigkeit nun die Schweiz erreicht, wo bei den Aktionen besonders Menschen mit Behinderungen im Mittelpunkt stehen werden. Jeweils mit der Ankunft des rein elektrischen Sportwagens starten lokale Nachhaltigkeitsprojekte, die auf die Bereiche Umwelt, Gesundheit und soziale Integration zielen.

Die Porsche Schweiz AG möchte mit ihrem Projekt dazu beitragen, dass Menschen mit Handicap wandern können. Um Hindernisse wie Gewässer, Viehgatter, Schranken und Stufen überwindbar zu machen und damit das Wandern für jeden zu ermöglichen, kooperiert die Porsche Schweiz AG mit Procap Schweiz, der größten Selbsthilfeorganisation von und für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Porsche plant, Procap sowohl beim Ausbau weiterer Wanderwege als auch in anderen Feldern zu unterstützen.



Für alle Projekte unter dem Dach von „Join the Porsche Ride“ strebt Porsche eine nachweisbare, quantifizierbare und messbare Wirksamkeitskontrolle an. Auf diese Weise prüfen die Kooperationspartner den nachhaltig positiven Einfluss auf das Verhalten und die Lebensbedingungen der Zielgruppen.

(aum)