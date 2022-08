Echte Rennsport-Expertise fürs Sim-Racing

Auf der Gamescom 2022, vom 24. bis 28. August in Köln wollen Ford und das dem Hersteller verbundene E-Sports-Team Fordzilla etwas von der Rennsport-Expertise des Automobilherstellers in die Welt der Computerspiele bringen. Dafür haben sie sich mit dem Gaming-Ausstatter Next Level Racing zusammengetan und das GTElite Ford GT Edition-Cockpit mit dem ES1-Sitz aus der Ford GT Edition entwickelt.

Die Ergonomie des ES1-Sitzes wurde speziell für den Sim-Rennsport so optimiert, dass auch Spieler mit großem Taillenumfang zugleich festen Halt und bequemen Sitzkomfort ermöglicht wird. Das Renncockpit wurde für ein Gewicht von bis zu 250 Kilogramm konzipiert. Das Lenkrad, die Pedale und der Schalthebel sind mit allen gängigen Elektronikmarken kompatibel. Zudem kann der ES1-Sitz Ford GT Edition auch in anderen Gaming-Cockpits verwendet werden, sofern seitlich angebrachte Sitze unterstützt werden. Das GTElite Ford GT Edition-Cockpit und der ES1-Sitz werden ab der zweiten Oktoberhälfte über den Handelskanal von Next Level Racing angeboten. (aum)