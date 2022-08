Volkswagen und Mercedes sind in Kanada mit dabei

Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck werden auf ihrer Kanada-Visite von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. So unterzeichneten VW-Konzernchef Herbert Diess und der kanadische Industrieminister François-Philippe Champagne heute in Toronto eine Absichtserklärung, um die Elektromobilität im Land zu fördern. Dabei sollen die Potenziale der kanadischen Automobil- und Batterielieferkette ausgelotet werden. Power-Co, das neu gegründete Batterieunternehmen des Konzerns, übernimmt dabei eine zentrale Rolle und wird die geplante Zusammenarbeit in den Bereichen Batteriewertschöpfung, Rohstofflieferketten und Kathodenmaterialproduktion in Nordamerika vorantreiben.

Auch Mercedes-Benz vereinbarte mit der kanadischen Regierung ein Memorandum of Understanding, um die Zusammenarbeit in der gesamten automobilen Wertschöpfungskette zu vertiefen. Dies beinhaltet unter anderem den Zugang zu primären Rohstoffquellen. Mercedes prüft außerdem eine strategische Partnerschaft mit dem deutsch-kanadischen Start-up Rock Tech Lithium, das jährlich bis zu 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterieproduktion liefern könnte. (aum)