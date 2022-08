Die Evetta kann vorbestellt werden

Das Göttinger Unternehmen Electric Brands ermöglicht jetzt die Vorbestellung seines Elektroleichtfahrzeugs Evetta. Zur Auswahl stehen zunächst die beiden Modelle Evetta Prima und der Roadster Evetta Openair. Sie kommen jeweils als First Edition in limitierter Stückzahl im Sommer nächsten Jahres auf den Markt. Die Evetta ist optisch eine Kopie der BMW Isetta, 2,48 Meter kurz und an die 90 km/h schnell. Die Reichweite des Zweisitzers mit der Fronttür soll bis zu 240 Kilometer betragen.

Die Evetta Prima wird es als First Edition in Apricot und in Blau sowie in jeweils 1954 Exemplaren geben. Als Verkaufspreis werden knapp unter 20.000 Euro angestrebt. Die Cabrio-Version ist zunächst auf 999 Stück limitiert und soll um die 33.000 Euro kosten. Vor wenigen Wochen war noch von Preisen um die 16.000 Euro und 21.000 Euro die Rede gewesen.



In der Schweiz soll mit dem Microlino ebenfalls ein Isetta-Klon erscheinen, der einen Hauch moderner gestylt ist. (aum)