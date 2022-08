Gamescom: Porsche mit wechselndem Look

Das populäre Videospiel „Gran Turismo“ ist seit einiger Zeit auch Spielweise für die Autohersteller, um fantasievolle Rennwagen für die virtuelle Welt zu schaffen. Manche werden dann auch als Showcar in die Realität geholt. So ist Porsche in dieser Woche erstmalig auf der Gamescom in Köln (24.–28.8.) in Köln vertreten, wo die Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Puma im Gaming-Bereich vorgestellt wird. Aushängeschild des Auftritts ist das Porsche Vision Gran Turismo Showcar, das während der Messe seinen Look ändert: Der Künstler Vexx bemalt es live – in dem für ihn typischen Street-Art-Stil.

Das Fahrzeug ist die erste Konzeptstudie von Porsche, die speziell für den Einsatz in einem Computerspiel entwickelt wurde. Die Weltpremiere fand im vergangenen November statt. Seit März ist das Fahrzeug exklusiv im neuen Gran Turismo 7 auf Playstation erlebbar. Der in Belgien lebende Künstler Vexx wird die Neugestaltung des Porsche Vision Gran Turismo auf seinen Social-Media-Kanälen dokumentieren.



Außerdem erwarten die Besucher auf dem Stand von Porsche und Puma Rennsimulatoren. Auch der von Vexx gestaltete Porsche Vision Gran Turismo wird fahrbar sein. Überdies besteht die Möglichkeit, mehr über die Geschichte und den Designprozess des Showcars zu erfahren. Begleitend zum Fahrzeug wird eine von Vexx gestaltete Fashion-Kollektion mit Sneakern, T-Shirts und Hoodies vorgestellt. Die Kleider sind gekennzeichnet durch die Silhouette des bemalten Fahrzeugs sowie andere Gaming-Motive. Außerdem wird der neu gestaltete Vision Gran Turismo Vexx als 1:18 Modellauto im Porsche-Shop erhältlich sein. (aum)