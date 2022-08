Brixton strebt nach Höherem

Zwei Zylinder, 1222 Kubikzentimeter Hubraum, 83 PS, 108 Newtonmeter Drehmoment und 196 km/h Höchstgeschwindigkeit: Das sind die Eckdaten der Cromwell 1200. Mit ihr strebt die Eigenmarke des österreichischen Großimporteurs KSR Group selbstbewusst nach Höherem, ist das hubraumstärkste Modell aktuell doch noch die Crossfire 500. Die Cromwell 1200 bietet serienmäßig unter anderem zwei Fahrmodi, einen Tempomat, eine Anti-Hopping-Kupplung, Traktionskontrolle und LED-Tagfahrlicht sowie einen USB-Anschluss. Zur Erstausrüstung gehören außerdem Pirelli-Reifen.

Im Rahmen einer Testwoche vom 12. bis 17. September kann das neue Modell bei ausgewählten Händlern probegefahren werden. Die Brixton Cromwell 1200 kostet 9999 Euro und ist in den Farben Backstage Black, Cargo Green und Timberwolf Grey erhältlich.



Die Marke wurde erst vor sechs Jahren gegründet und fing zunächst mit 125er-Modellen an. 2018 folgte die erste 250er, vor zwei Jahren kam dann die erste Halbliter-Maschine. Mit der BX 125, die inzwischen in Cromwell 125 umgetauft wurde, hat sich der Hersteller fest in den Top Five der meistverkauften Leichtkrafträder etabliert. Der Marktanteil über alle Hubraumklassen hinweg liegt aktuell bei 1,8 Prozent. (aum)