Monterey 2022: Nur zum Angucken

Aston Martin hat auf der mogren endenden Monterey Car Week im kalifornischen Pebble Beach den neuen V12 Vantage Roadster präsentiert. Der 700-PS-Bolide mit seinem 5,2-Liter-Zwölfzylinder und 753 Newtonmetern Drehmoment beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h. Das Fahrwerk des Zweisitzers ist vier Zentimeter breiter als beim Vantage, der Heckflügel des V12 Coupé entfällt, ist aber auf Nachfrage zu haben. Das Fahrzeug in Pebble Beach war nur zum Angucken: Die komplette Serie ist bereits ausverkauft. Die Produktion des V12 Vantage Roadster wird in diesem Quartal beginnen und ist auf 249 Stück limitiert. Die ersten Exemplare sollen noch im Laufe des Jahres ausgeliefert werden. (aum)