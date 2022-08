Skoda bringt die Sportler zum roten Teppich

Skoda stellt für die Verleihung der „Sport Bild“-Awards am Montag in Hamburg den Shuttle-Service. 25 vollelektrische Enyaq iV bringen die Gäste zum roten Teppich vor der Fischauktionshalle. Zudem präsentiert Skoda den Preis in der Kategorie „Überraschung des Jahres“. Zu den Nominierten gehören hier zum Beispiel Tennisstar Tatjana Maria, Fußballtrainer Felix Magath sowie die Bob-Anschieberin und 100-Meter-Läuferin Alexandra Burghardt. (aum)