Vorschau: Was hat BYD vor?

„Build Your Dreams“ lautet das Motto des chinesischen Autokonzerns BYD. In der nächsten Woche offenbart das Unternehmen nun seine Träume für Europa. Auch er setzt vor allem auf Elektromobilität. Träumen dürfen vielfach auch die Besucher des Caravan-Salons, der in einer Woche in Düsseldorf seine Pforten öffnet: Die Preise für Camper sind extrem hoch, die Lieferfähigkeit jedoch niedrig. Mit dem Puma hat Ford einen optisch sehr ansprechenden Crossover im Angebot. Walther Wuttke stellt den Kölner in der Hybridversion im Praxistest vor. Wie gewohnt gibt es darüber hinaus bei uns tagesaktuell neue Nachrichten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik. (aum)