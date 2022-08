Der Skoda Enyaq startet den Ladevorgang automatisch

Skoda erweitert Ladeoptionen für den Enyaq iV im „Powerpass“-Programm um die „Plug & Charge“-Funktion: Dabei wird der Ladevorgang an geeigneten Säulen automatisch gestartet, sobald das Kabel angeschlossen und das Fahrzeug identifiziert ist. Voraussetzung ist die ME3-Software, über die alle neu gebauten Enyaq ab sofort verfügen. Bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen wird die Funktion „over the air“ aufgespielt, sofern das Software-Update ME3 installiert ist. Für die Nutzung von „Plug & Charge“ ist außerdem die App My Skoda erforderlich. Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Konditionen des jeweils gebuchten Powerpass-Tarifs einmal im Monat. (aum)