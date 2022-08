Webasto kauft Carlex Glass Luxemburg

Webasto hat die Carlex Glass Luxembourg übernommen. In Grevenmacher stellt das zuletzt zum gleichnamigen USA- Konzern gehörende Unternehmen Glaselemente für Personenwagen her. Webasto, seit vielen Jahren Marktführer für Schiebe- sowie Panorama- und Cabriodächer, verspricht sich davon eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seinem umsatzstärksten Geschäftsbereich. Das ehemalige Carlex-Werk, jetzt Webasto Luxemburg, zählt rund 500 Beschäftigte. Sie werden künftig eng mit der Zentrale in Stockdorf bei München zusammenarbeiten. (aum)