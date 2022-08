1. Röhrl-Klassik: For Porsche only

Bei der in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Röhrl-Klassik werden am 31. August genau 111 klassische Porsche in der an der Mecklenburgischen Seenplatte gelegenen Gemeinde Göhren-Lebbin zusammen kommen. Bis zum 3. September werden die Teilnehmer dann an drei Tagen insgesamt rund 780 Kilometer durch Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zurücklegen. Namensgeber und Ralle-Legende Walter Röhrl wird in einem 911 Cabrio von 1984 mit der Startnummer 1 das Feld anführen.

Bei der Veranstaltung, die der Automobilclub von Deutschland (AvD) als Sponsor und mit zwei Servicefahrzeugen begleitet, sind ausschließlich klassische Sportwagen aus Zuffenhausen bis Baujahr 1998 zugelassen. Neben Serienmodellen vom 356 über 911 und 914 bis zum 928 sind auch einige besondere Fahrzeuge dabei wie zum Beispiel ein 911 im Rothmans-Rallye-Trim, ein 356 mit Roadster-Karosserie von Drautz und ein extrem seltener 959 S.



Am Auftaktabend können sich die Teilnehmer vom ehemaligen deutschen Rallyemeister Peter Göbel noch einmal im Umgang mit Roadbook und Stoppuhren sowie dem Lesen der „Chinesen-Zeichen“ vertraut machen. Los geht es dann am 1. September mit dem Prolog rund um die Müritz. Am zweiten Tag geht es über Teterow und Demmin bis an die Ostsee-Küste nach Ribnitz-Dammgarten sowie über Krakow am See und Malchow zurück nach Göhren-Lebbin. Am letzten Tag führt die Route über Wittstock und Neuruppin zum Ziegeleipark Mildenberg zu erreichen. Auf dem Rückweg wird die Streckenführung die Teams durch den Nationalpark Stechlin, vorbei an Flecken-Zechlin und Lärz leiten, um am späten Nachmittag wieder in Göhren-Lebbin einzutreffen. (aum)