225 Radfahrer im grünen Skoda-Trikot

Als Hauptsponsor und Mobilitätspartner unterstützt Skoda die „Bemer Cyclassics“ am Sonntag in Hamburg. Der Autohersteller stellt 38 Begleitfahrzeuge zur Verfügung und schickt auch wieder ein Veloteam aus Hobbyathleten an den Start. Die 225 Fahrer im grünen Skoda-Trikot können zwischen 60 und 100 Kilometern Renndistanz wählen und erhalten Zugang zum VIP-Bereich der Marke sowie professionelle Betreuung vom Mechanikerservice bis zur Massage. Skoda präsentiert sich während der Veranstaltung auch mit einem bunten Programm und einer Fahrzeugschau auf dem Rathausmarkt. Die Profis treten in Hamburg im Rahmen der „UCI World Tour“ über rund 200 Kilometer an.

Einige der Plätze im Veloteam für Jedermann-Rennen verlost Skoda regelmäßig auf www.welovecycling.de. Dort werden auch Neuigkeiten aus dem Radsport gemeldet. (aum)