E-Go plant Fabrik in Nordmazedonien

Der Aachener Elektroautohersteller E-Go plant den Bau einer weiteren Fabrik. Sie soll in Nordmazedonien entstehen. Es wäre die dritte nach dem Stammwerk und einer weiteren im Bau befindlichen Micro-Factory in Ungarn. Nach Unternehmensangaben wird die Fabrik eine Jahreskapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen haben und Ende 2024 in Betrieb gehen. Es sollen bis zu 900 neue Arbeitsplätze entstehen.

Laut E-Go ist das Modell Life inzwischen ausverkauft. Der Nachfolger E-Wave X im Crossover-Outfit kann auf der Internetseite zwar schon reserviert werden, ist aber noch nicht auf dem Markt. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten und gehört seit dem Ausstieg des Firmengründers vor etwas über einem Jahr mehrheitlich einem niederländischen Finanzinvestor. (aum)